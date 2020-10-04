Azerbaycan bayrağını alan Beyazıt'a koştu! İstanbul'dan destek sloganları
İSTANBUL'da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerinin kendi topraklarında Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleyi desteklemek için bir araya geldi.
İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu çağrısı ve çeşitli derneklerin katkılarıyla çok sayıda Beyazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık Ermenistan'a karşı verilen mücadele için ülkelerini destekledi.
Topluluk Başkanı Anar Can Kıtay, saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, bir araya gelmelerinin nedeninin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan topraklarına karşı düzenlemiş olduğu hain saldırıyı kınamak, şanlı Azerbaycan Ordusu'nu desteklemek olduğunu söyledi.
Ermenistan’ın, son günlerde yapmış olduğu saldırılar sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkın zarar görmesiyle terör siyasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kıtay, bu saldırı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başta Ermenistan ve diğer silahlı terör gruplarına gereken cevabı verdiğini vurguladı.
Kıtay, Ermenistan’ın gerçekleştirdiği hain terör saldırılarının esas amacının Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci kendi lehine uzatmak ve savaşı daha geniş cephelere yaymak olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: