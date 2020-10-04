Azerbaycan bayrağını alan Beyazıt'a koştu! İstanbul'dan destek sloganları

Ermenistan’ın, son günlerde yapmış olduğu saldırılar sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkın zarar görmesiyle terör siyasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kıtay, bu saldırı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başta Ermenistan ve diğer silahlı terör gruplarına gereken cevabı verdiğini vurguladı.