Tablet başvurusu yapma MEB başvuru formu doldurma-2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan evinde tableti olmadığı için EBA canlı derslerine katılamayan öğrencilere müjdeyi verdi. MEB ücretsiz 500 bin tablet dağıtacak. Peki tablet başvurusu nasıl yapılır, kimler MEB'e ücretsiz tablet başvurusunda bulunabilir? İşte tablet başvurusu yapma formu ve detayları...

Abone ol

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlıyor, okullar yavaş yavaş açılıyor. Öğrenciler de evden online olarak EBA'ya girerek canlı derslere katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan evinde tableti olmadığı için EBA'ya giremeyen öğrenciler için harekete geçti ve ücretsiz 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu. Bu haberin ardından birçok veli ve öğrenci tablet başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu doldurma nasıl olur araştırması yaptı. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için başlatılan uzaktan eğitim seferberliği kapsamında ilk etapta 500.000 öğrenci bu tablet bilgisayarları alacak

Ücretsiz tablet başvurusu ile ilgili açıklamalar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık.' dedi. Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ücretsiz tablet başvuru nasıl yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz tablet dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz netleşmedi. Söz konusu imkandan yararlanmak için başvuruların nereden alınacağı konusu da henüz bilinmiyor.



