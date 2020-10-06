Antalya'da babadan bıçaklı eylem: Oğlunun katillerine verilen cezayı az buldu

Olay, 2 Eylül 2018'de, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'daki bir gece kulübüne girişte sorun yaşadığı Bülent Keme ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga, çıkışta da devam etti. Kavga sırasında Bülent Keme, Öztürk'ü alnından tabancayla vurup, öldürdü.