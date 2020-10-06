BIST 1.167
DOLAR 7,78
EURO 9,16
ALTIN 478,58
HABER /  DÜNYA
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Kırgızistan'da protestolara neden olan seçimler iptal edildi!

Son dakika! Kırgızistan'da önceki gün yapılan parlamento seçimleri Merkezi Seçim komisyonu kararıyla iptal edildi.

Abone ol

Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamamıştı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı.

Göstericiler parlamentoyu ele geçirdi

Göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, protesto sırasında polislere taş ve soplarla saldırıldı. Belediye araçlarını güvenlik güçlerinin üzerine süren protestocular, polislerin kaçmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na harekete geçti. Buradaki kapıyı kıran göstericiler, daha sonra sarayı ve içerisinde bulunan parlamentoyu ele geçirdi.

Eski cumhurbaşkanı hapisten kaçırıldı

Saray'ın işgalinden sonra Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde sloganlar atarak, siyasi hükümlülerin bulunduğu hapishaneye ilerledi. Göstericiler eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i de hapisten kaçırdı.

Seçimler iptal edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından geri adım atmak zorunda kalan hükümet, milletvekili seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve toz fırtınası uyarısı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Esad: Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yanındayız Türkiye suçlu
Bahçeli'den Ermenistan'a sert sözler: Yılan başlıklı kukla hem alçak hem şerefsiz
Son dakika yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kırmızı listeden 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması: Bir çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin
Meral Akşener'den Azerbaycan'a önemli destek! Vekillerimizi göndereceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis
Sivas'ta telefon dolandırıcısı dilini tutamayınca her şey ortaya çıktı
Tokat dışına çıkmayan traktöre kesilen ceza şaşkına çevirdi: Ömrümde bilmem...
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Fenerbahçe Comolli'nin fiyasko transferlerini tek tek temizledi
Solmaz Çiros son hali kaç kilo aldı bambaşka biri oldu
Yorumlar