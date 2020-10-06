Kırgızistan'da protestolara neden olan seçimler iptal edildi!

Son dakika! Kırgızistan'da önceki gün yapılan parlamento seçimleri Merkezi Seçim komisyonu kararıyla iptal edildi.

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Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamamıştı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı.

Göstericiler parlamentoyu ele geçirdi

Göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, protesto sırasında polislere taş ve soplarla saldırıldı. Belediye araçlarını güvenlik güçlerinin üzerine süren protestocular, polislerin kaçmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na harekete geçti. Buradaki kapıyı kıran göstericiler, daha sonra sarayı ve içerisinde bulunan parlamentoyu ele geçirdi.

Eski cumhurbaşkanı hapisten kaçırıldı

Saray'ın işgalinden sonra Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde sloganlar atarak, siyasi hükümlülerin bulunduğu hapishaneye ilerledi. Göstericiler eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i de hapisten kaçırdı.

Seçimler iptal edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından geri adım atmak zorunda kalan hükümet, milletvekili seçimlerinin iptal edildiğini duyurdu.