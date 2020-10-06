Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve toz fırtınası uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.