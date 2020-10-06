Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Yetkililer sağanak yağışa ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına karşı uyardı. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri üzerinde olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri sağanak yağış ve toz fırtınası uyarısı yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Polatlı'da yaşanan kum fırtınasında 2 kişi yaralanmış ve görüntüler dehşete düşürmüştü. Yetkililer bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiği açıklandı.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.