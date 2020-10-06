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Esad: Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yanındayız Türkiye suçlu

SURİYE Devlet Başkanı Beşşar Esad, Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili 'Ermenistan'ın yanındayız' mesajı verdi. Esad, Türkiye'yi de gerilimi tırmandırmakla suçlamaya kalktı.

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Rus basınına konuşan Esad, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'yi suçlayıp Ermenistan'ın tarafında olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan'a bir destek de ülkesini kaosa sürükleyerek yüz binlerce masum sivilleri katleden eli kanlı Beşşar Esad rejiminden geldi.

"Türkiye Dağlık Karabağ'da kışkırtıcı'' 

Esad, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçlamaya kalktı.

"Ankara gerilimi tırmandırıyor''

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden eli kanlı Esad, Ankara'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

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