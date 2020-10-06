Emekli TOKİ sakinlerine sosyal tesis

BURSA'nın Hasanağa bölgesinde emekliler için yapılan toplu konutlarda yaşayan vatandaşların, sosyal tesis talebine sessiz kalmayan Nilüfer Belediyesi, yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı bölgeye bir sosyal tesis inşa ediyor.

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2018 yılında yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, 1200 konutun yapıldığı bölgede bu nüfusun ihtiyacını karşılayacak ticarî alan ve sosyal donatı alanı ihtiyacını pek çok kez dile getirmişti.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen Nilüfer Belediyesi, bölgeye 170 metrekare taban alanına sahip bir sosyal tesis inşa etmeye başladı. İçinde berber, terzi, büfe ve çok amaçlı bir salon bulunacak tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.