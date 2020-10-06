BIST 1.167
DOLAR 7,78
EURO 9,16
ALTIN 478,58
HABER /  YEREL
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Kayseri'de koronavirüsü yendi psikolojik olarak çöktü: Su bile içemiyordum...

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Ayşe Topçu (35) hastalık süresince psikolojik olarak çöktüğünü ifade ederek, 'Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo verdim' dedi.

Abone ol

Kayseri'de kamuda güvenlik görevlisi olan Ayşe Topçu, 18 Eylül'de tat kaybı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Topçu'nun koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi evinde karantina altına alındı. Evde 15 gün süren ilaç tedavisinin ardından Topçu, sağlığına kavuştu.

Yaşadığı süreci anlatan Topçu, "15 gün önce nasıl olduğunu bilmiyorum ama koronavirüse yakalandım. Anında tat kaybım oldu, hemen test yaptırmaya gittim, testim pozitif çıktı. Karantinam bitti, kendimi izole ettim. Dengem bozuldu, o kadar çok dikkat etmeme rağmen nasıl yakalandım, bilmiyorum. 15 gün boyunca açıkçası psikolojik olarak çöktüm, hiçbir şey yiyip, içemiyordum. Midem bulanıyordu, istifra etmelerim vardı. Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo verdim. Nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey" diye konuştu.

"Maskeye rağmen bu hastalık beni buldu"

Karantina sürecinin bittiğini belirten Topçu, "Buradan dışarıda gezen insanlara söylemek istediğim şey ise, nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey. Onu anladım. İnsanlar özellikle maskesiz dışarı çıkmasınlar. Bence maskeyi çift taksınlar. Hijyene, maskeye rağmen bu hastalık beni buldu. Çok kötü günler geçirdim. Çok şükür şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da engelli kızına tecavüz etti 2 bebeği öldürdü! Canilerin cezası belli oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüştü! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi
Kırgızistan'da neler oluyor! Ortalık yangın yerine döndü seçimler iptal edildi
İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? 2 gün okul zorunlu değil
Esad: Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yanındayız Türkiye suçlu
Bahçeli'den Ermenistan'a sert sözler: Yılan başlıklı kukla hem alçak hem şerefsiz
Son dakika yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri hesaplara yattı
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşlar tedirgin! Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
BİLSEM sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama
Kerim Alıcı'nın hevesi kursağında kaldı: Alt liglere geri döndü
Aslıhan Gürbüz kimdir aslen nereli? Aslıhan Gürbüz evli mi?
İstanbul'da mide bulandıran olay! Uyuyan çocuğu dudaklarından öptü
Öğretmenler Günü ne zaman 2020 Türkiye'de hangi gün?
Yorumlar