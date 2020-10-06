Antalya'da engelli kızına tecavüz etti 2 bebeği öldürdü! Canilerin cezası belli oldu

Beze sarıp gömdü: Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan cinayet davasının iddianamesinde, Ekrem E.'nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile E.'nin de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömdüğü anlatıldı.