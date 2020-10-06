Antalya'da engelli kızına tecavüz etti 2 bebeği öldürdü! Canilerin cezası belli oldu
ANTALYA'da zihinsel engelli kızına 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunduğu ve dünyaya gelen 2 bebeği öldürdürdüğü iddialarıyla yargılandığı 2 ayrı davada Ekrem E., eşi Cemile E.'nin cezaları belli oldu.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta yaşayan ve inşaatlarda boya ustası olarak çalışan 4 çocuk babası Ekrem E., zihinsel engelli kızı H.E.'ye (25) 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. 2008 yılında hamile kalıp düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yıllarında dünyaya getirdiği 2 bebek ise tenha bir yere bırakılıp, ölüme terk edildi.
Bir komşunun ihbarıyla başlatılan soruşturmada Ekrem E. gözaltına alınıp, tutuklandı. Eşi Cemile E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ve kız kardeşi A.E. (14) ile erkek kardeşi A.E. (11), devlet korumasına alındı.
2 bebeği öldürdü: Öz kızına cinsel saldırılarda bulunan Ekrem E. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla, anne Cemile E. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezaları istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift hakkında aynı mahkemede, 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla da 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ayrı bir dava açıldı.
Beze sarıp gömdü: Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan cinayet davasının iddianamesinde, Ekrem E.'nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile E.'nin de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömdüğü anlatıldı.