Kerim Alıcı'nın hevesi kursağında kaldı: Alt liglere geri döndü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan 1 milyon 750 bin TL karşılığında Göztepe'ye transfer olan sağ bek Kerim Alıcı, İzmir ekibindeki Gassama'nın kulüp bulamamasıyla takımda oluşan sağ bek bolluğu nedeniyle Beypiliç Boluspor'a kiralandı.

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Sarı-kırmızılılara 4 gün önce imza atıp Süper Lig hayalleri kuran 23 yaşındaki oyuncu, transferin son gününde Beypiliç Boluspor'a kiralanıp yeniden alt lige döndü.

İzmir'de 2014 yılından bu yana profesyonel futbolculuk yaşamını sürdüren Kerim 4 gün arayla hem 2 kulüp hem de şehir değiştirirken Göztepe formasını yalnız imza töreninde fotoğraf çektirmek için giydi.

Göztepe teknik ekibinin yıl boyunca Kerim'in gelişimini yakından takip edeceği bildirildi. Göztepe'de bu sezon maçlarda şans verilmeyip satış listesine konulan Senegalli sağ bek Lamine Gassama'nın elden çıkarılamadığı, oyuncunun hiçbir kulüple görüşmediği bildirildi.

Gassama takımda kalınca Kerim Bolu'ya kiralandı

Gassama'nın takımda kalmasıyla mevcut kadrosunda 3 sağ bek bulunan yönetimin Kerim'i oynaması için Bolu'ya kiralamak zorunda kaldığı vurgulandı. Kerim için sezon başı Beşiktaş da devreye girmiş, Altınordu yönetimiyle anlaşma sağlayan Göz-Göz oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transfer böyle duyurulmuştu: