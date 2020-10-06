Antalya'da estetik faciası kadının dudağı çürüyerek düştü!

"Çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor"

Dolgu yapıldıktan sonra dudağının simsiyah olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti: "Çok acı çektim. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Psikolojik olarak hala çok kötüyüm. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor. Gerçekten yaşayan bilir. Estetikten mağdur olan kadınlar bana sosyal medyadan ulaşıyor."