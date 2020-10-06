Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüştü! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile sert çatışmalar yaşayan Azerbaycan’a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dağlık Karabağ'daki son durum görüşülecek

Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşeceği kaydedildi.