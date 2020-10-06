Hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor Erzurum'da aracını tek pedalla sürülebilir hale getirdi

ERZURUM'da 'kaşif' olarak bilinen Mükail Koçak keşiflerine bir yenisini daha ekledi. 32 yıldır parkinson hastalığıyla mücadele eden adam, bu kez otomatik aracına yapmış olduğu aparat ile gaz ve fren pedallarını birleştirdi.

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Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde tornacı olarak çalışan Mükail Koçak kendi hayatını kolaylaştırmak için her geçen gün yeni bir icat geliştiriyor. Koçak bu seferde otomatik aracına yapmış olduğu aparatla fren ve gaz pedalını ayağını hareket ettirmeden kullanabiliyor.

Koçak, “Bu aparatı tamamen kendim düşünüp kendim yaptım. Ayağımın uç kısmını basınca gaz veriyor taban kısmını basınca firen yapıyor. Bu sayede ayağımı hareket ettirmeden arabamı rahatlıkla kullanıyorum” dedi.

"Kullanması çok daha kolay oluyor"

Mükail Koçak'ın oğlu tornacı Hasan Koçak ise, “Babam Mükail Koçak Parkinson Hastası uzun yıllardır hayatını kolaylaştırmak için çeşitli aparatlar yapıyor bu seferde otomatik aracını tek pedalla kullanmak için bir aparat yaptı. İki pedalı tek pedal haline getirerek aracı kullanması çok daha kolay oluyor” dedi.

Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan beden hareketlerinin yavaşlamasına yol açan bir hastalıktır. Bir beyin hastalığı olan Parkinson hastalığı dopamin sentezleyen hücrelerin hasara uğramasıyla oluşur. Parkinson hastalığının yol açtığı hareket bozukluğu ilerleyici ve kroniktir. Beyinde dopamin eksikliği arttıkça hastalık da ilerler.