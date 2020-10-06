Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürüldü katil bıçağı sapladığı yerde bıraktı

Çorlu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nin bahçesinde kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verince kan dondurucu cinayet ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Burak Işık olduğu belirlenen kişinin, öldüğü saptandı.