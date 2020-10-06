Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürüldü katil bıçağı sapladığı yerde bıraktı
TEKİRDAĞ'da Burak Işık (31), cami bahçesinde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Çorlu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nin bahçesinde kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verince kan dondurucu cinayet ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Burak Işık olduğu belirlenen kişinin, öldüğü saptandı.
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Katil zanlısının, genci öldüren darbeyi vurduğu bıçağı da sapladığı sırtında bıraktığı öğrenildi.
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Cumhuriyet savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Burak Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Olay yerinden bu görüntüler kayda geçti:
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