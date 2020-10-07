Yarın dolu ve yağmur geliyor 2 gün sürecek Meteoroloji 24 ilde alarm verdi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından Perşembe günü yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul'da dolunun çok kuvvetli olarak etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanların uyarısının ardından Meteoroloji'den, Marmara ve Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere 24 il iki gün sürecek kuvvetli yağışların etkisine girecek.