Ücretsiz 500 bin tablet kime neye göre verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı ücretsiz 500 bin tablet dağıtımıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Bakın tabletler kime neye göre verilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Öğrencilere ücretsiz olarak 500 bin tablet dağıtılacak. Peki bu tabletler kime hangi kritere göre verilecek?

Merak edilen sorunun yanıtını bugün son dakika açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Tabletler gelir düzeyine göre verilecek. Eğitim çağındaki kardeş sayısı da göz önünde bulundurulacak. Tabletleri Milli Eğitim Müdürlükleri dağıtacak.

Ziya Selçuk tablet dağıtımına ilişkin şunları söyledi:

- 500 bin tablet bilgisayar dağıtımı yapacağız. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik.

-Cihazların dağıtımı önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak.

- Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.