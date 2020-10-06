Rapçi Ezhel'in Alman vatandaşlığı aldığı iddiası ortalığı karıştırdı açıklama geldi

Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" diyerek ortaya atılan o iddiaları yalanlamış oldu.