Rapçi Ezhel'in Alman vatandaşlığı aldığı iddiası ortalığı karıştırdı açıklama geldi
Yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel'in, Alman vatandaşlığı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ezhel'in menajeri Rıza Okçu, bu iddiaya cevap verdi.
Yaklaşık 1 yıldır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan 'Ezhel' ismiyle tanınan Rapçi Sercan İpekçioğlu'nun neden Türkiye'ye gelmediği merak konusu olmuştu. Snob Magazin'in özel haberine göre; kimi çevreler Ezhel'in Alman vatandaşlığı aldığını öne sürdü.
Ayrıca popüler rapçi Ezhel'in tutuklanma korkusuyla Türkiye'ye gelmediğini iddia ediyordu. Ezhel'in menajeri Rıza Okçu bütün bu iddialara cevap verdi.
Rıza Okçu, "Ezhel'in Almanya'da oturma izni var. Burada yeni albümü üzerine çalışıyor. Alman vatandaşlığı aldığı yönündeki iddia doğru değil. İstediği zaman Türkiye'ye gelebilir" diyerek ortaya atılan o iddiaları yalanlamış oldu.
Ezhel, geçtiğimiz yıl “Uyuşturucu kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Ezhel'in cezası sabıkasız olması nedeniyle 5 yıl süreyle ertelenmişti.