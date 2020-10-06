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Bilecik'te kanlı pusu kurmuştu o saldırgan Bursa'da böyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK'te ikinci el eşya alım satımı yapan Yunus Bulut isimli hasmına saldırıyı gerçekleştiren Habib A., Bursa'da saklandığı evde yakalandı. 7 kez otomobil içerisinde tetiğe basan saldırgan, Bulut'u ağır yaralamıştı.

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Bilecik’te merkeze bağlı Aşağıköy’de oturan Yunus Bulut, evinin önünde 11 AAT 081 plakalı otomobilinden indiği sırada başka bir araçla gelen şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Kentte ikinci el eşya alım satımı yaptığı öğrenilen Bulut, ağır yaralandı. Bulut, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, saldırganların 34 VD 7824 plakalı otomobili kullandıklarını tespit etti. Soruşturmada, silahlı saldırı şüphelisinin Habib A. olduğu ve Bursa’da, evinde saklandığı belirlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda silahlı saldırgan Habib A. yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda kullanılan tabanca ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda ise saldırıda kullanılan tabanca ve mermiler ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Habib A., işlemlerinin ardından Bilecik Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin, Yunus Bulut’a silahlı saldırı sırasında kullandıkları otomobil ise Bursa’nın İnegöl ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Bilecik polisi, saldırıya karışan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yunus Bulut’un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tedavisi ise sürüyor.

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