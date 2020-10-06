Ali Edizel kimdir aslen nerelidir? Menzilci Başhekim Yardımcısı Ali Edizel hayatı

Sosyal medyada yayılan çok eşlilik ve aldatma videosu ile gündem olan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı. Birçok kesimin tepkisini çeken Ali Edizer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Ali Edizer kimdir, aslen nereli ve Ali Edizer'in eşi kimdir?

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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer sosyal medyada yaptığı açıklamalar ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Evli erkeklere eşinizi aldatmayın, başkasını sevdiyseniz onu da alın yuvanızı yıkmayın diyen Ali Edizer görevden alındı. Tepki çeken sözlerin ardından birçok vatandaş Ali Edizer kimdir, yaşı kaç ve aslen nereli sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte Ali Edizer'in hayatı, ailesi, eşi ve çocukları...

Ali Edizer kimdir, kaç yaşında: Lisansını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisansını ise THK Üniversitesi’nde yapan hekim Ali Edizer kariyerine 1992 yılında Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.

1996-1997 yıllarında Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yerine getiren Edizer, 1999’da Kayseri İl Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu.

2009’da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Edizer, 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

2012’de Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdür olan Edizer, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.