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İşte 2020 Nobel Fizik Ödülünü kazanan isimler

2020 Nobel Fizik Ödülü son dakika sahiplerini buldu. Ödülün yarısını Roger Penrose, kalan yarısını ise Reinhard Genzel ve Andrea Ghez birlikte kazandı.

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2020 Nobel Fizik Ödülü'nü Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez birlikte kazandı.

Üç isim, evrendeki en dikkat çeken fenomenlerden biri olan kara delik hakkındaki keşiflerinden dolayı bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı.

Oxford Üniversitesi'nden Roger Penrose,Roger Penrose, genel görelilik teorisinin kara deliklerin oluşumuna yol açtığını gösterdi.

Kara delik çalışması ödülü getirdi

Penrose, kara deliklerin Albert Einstein’ın genel görelilik teorisinin doğrudan bir sonucu olduğunu kanıtlamak için matematiksel yöntemler kullandı. Einstein, kara deliklerin gerçekten var olduğuna inanmıyordu.

Max Planck Enstitüsü'nden Reinhard Genzel ve Kaliforniya Üniversitesi'nden Andrea Ghez, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki yıldızların yörüngelerini görünmez ve son derece ağır bir nesnenin yönettiğini keşfetti.

En ikna edici kanıt 

Genzel ve Ghez'in herbiri, 1990'ların başından beri Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki parlak ve çok yoğun bir astronomik radyo kaynağı olan Sagittarius A adlı bölgeye odaklanan bir grup gökbilimciye liderlik ediyor.

Dünyanın en büyük teleskoplarını kullanaran Genzel ve Ghez, devasa yıldızlararası gaz ve toz bulutlarının arasından Samanyolu'nun merkezine kadar uzanan yöntemler geliştirdi.

İki ismin öncü çalışmaları, Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin "şimdiye kadarki en ikna edici" kanıtını ortaya koydu.

Yeni bir çığır açıldı

Nobel Fizik Komitesi Başkanı David Haviland, ödüllerin verildiği çalışmalarla ilgili, "Bu yılki ödülü kazananların keşifleri, kompakt ve süper kütleli nesnelerin incelenmesinde yeni bir çığır açtı. Ancak bu egzotik nesneler, gelecekteki araştırmaları motive eden birçok soru ortaya koyuyor.

Sadece iç yapıları ile ilgili sorular değil, aynı zamanda bir kara deliğin yakın çevresindeki aşırı koşullar altında çekim teorimizi nasıl test edeceğimize dair sorular da var." ifadelerini kullandı.

Roger Penrose

Reinhard Genzel

Andrea Ghez

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