Galatasaray'dan Taylan ve Etebo'nun sakatlığına ilişkin açıklama

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sahadan sekerek ayrılan Taylan Antalyalı ve Peter Etebo'nun durumu hakkında açıklama yaptı.

Abone ol

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Taylan Antalyalı ve Peter Etebo'nun sağlık durumlarıyla alakalı açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Oghenekaro Peter Etebo’nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'ın paylaşımı: