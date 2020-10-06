Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti

S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi! 10 uçak vurulacak

Aziz Yıldırım'a 6 bin TL para ve 1 yıl spor maçlarından men cezası

Ücretsiz 500 bin tablet kime neye göre verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı