Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü yaşamını yitirdi.Abone ol
İbrahim Aslan idaresindeki 46 AJ 551 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik bağlantı yolunun 3 kilometresinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Aslan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti.
İlk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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