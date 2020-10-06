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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

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İbrahim Aslan idaresindeki 46 AJ 551 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik bağlantı yolunun 3 kilometresinde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Aslan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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