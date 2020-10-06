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Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde bir köy Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

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Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kayaaltı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların 14 gün durdurulduğu kaydedildi.

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