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S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi! 10 uçak vurulacak

Geçtiğimiz yıl Rusya'dan alınan ancak bir türlü aktif hale getirilemeyen S-400 hava savunma sistemleri test atışları için Sinop’a gönderildi.

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Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı, ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO’nun tepkisi sebebiyle aktifleştirmediği S-400 hava savunma sistemi için geri sayıma geçildi.

Öncelik derecesi "Çok Acele" olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop’ta yapılacak. Test için S-400’ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun’dan geçerek Sinop'a gitti. Defenceturk.net sitesinde yer alan habere göre, sevk güzergahında çekilen farklı görüntülerde S400 sisteminin radar bileşenleri, füze taşıyıcı lançerler de görüldü.

10 adet hedef uçak

Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi. Sinop havalimanı 20 Ekim 2020 günü 09.00- 14.30 trafiğe kapalı olacak. Test atışlarının bahse konu süre zarfında icra edileceği ifade edilmektedir.

Sistemin performansı gözlenecek

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400’ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400’lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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