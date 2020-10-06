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Zonguldak'ta kızlarına cinsel istismarla suçlanıyor! 'Hastayım' dedi Adli Tıp yalanladı

ZONGULDAK'ta iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan adam şeker hastası olduğu için uzun süredir cinsel ilişki yaşayamadığını iddia etti. Utanmaz adamın iddiası Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor ile yalanladı.

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ZONGULDAK’ta kızları P.E. (18) ve I.E.’ye (6) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E. (42) hakkında savcı, mütalaasında, 33,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Şeker hastası olduğu için uzun süredir cinsel ilişki yaşayamadığını iddia eden H.E.’nin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda cinsel ilişkiye girebileceği ifade edildi.

51 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Cinsel istismar olayı, 15 Eylül 2018'de P.E.'nin, tek katlı evlerinin penceresinden atlayıp, kaçtıktan sonra Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne gitmesiyle ortaya çıktı. Babası H.E.’nin 3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden P.E.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan H.E., tutuklandı. H.E.'nin diğer kızı I.E.'ye yönelik de cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine bir soruşturma daha başlatıldı. H.E. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 51 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Benim öyle bir şey yapmam imkansız"

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.E., eski eşi M.K., mağdur P.E. ve avukatlar katıldı. Daha önceki duruşmada şeker hastası olduğu için uzun zamandır cinsel ilişki yaşayamadığını iddia eden H.E., suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyetinin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda H.E.'nin cinsel ilişkiye girebileceği ifade edildi.

Rapora karşı beyanı alınan H.E., "Ben rahatsızım. Benim 4-5 yıldır cinsellikle işim yok. Ben çocuklarım olduktan sonra şeker hastası olduğum için cinsel ilişkiye giremiyordum. Benim kızım o. Benim öyle bir şey yapmam imkansız" dedi. Eski eşi M.K. de eşinin bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuklu sanık H.E.'nin mağdur P.E.'ye olay tarihinden geriye dönük olarak üzerine atılı suçu işlediği iddiasıyla 33,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.

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