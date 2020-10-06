BIST 1.169
DOLAR 7,77
EURO 9,16
ALTIN 478,85
HABER /  YEREL
ADV Eğitimde dayanışma vakti

Vatan Partisi'nden İBB'ye 'sahne' tepkisi PKK'ya çalışan tiyatro suçlaması

Anadolu Ajansı

Vatan Partisi Kültür ve Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesindeki bir tiyatro grubuna sahne verdiğini belirterek, karardan dönülmesi gerektiğini söyledi. 

Abone ol

Vatan Partisi Kültür ve Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında İBB'nin doğru bir kararla pandemi döneminde büyük zorluklar yaşayan özel tiyatrolara kapılarını açtığını ifade etti. 

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu 16 yeni oyunla açtığını 50 özel tiyatro grubunun da ekim ayında Şehir Tiyatroları'nın sahnelerini kullanacağını belirten Cengiz, "Ancak bu 50 tiyatro topluluğundan birisi PKK terör örgütünün propaganda örgütü gibi çalışan, Yeni Yaşam Tiyatrosu'dur. Bu, Mezopotamya Kültür Merkezine (MKM) bağlı faaliyet gösteriyor. İBB, sahne verme kararını derhal geri almalı ve sorumluları hakkında gerekli soruşturmayı başlatmalıdır." ifadelerini kullandı. 

Sanat örgütleri, tiyatrocular ve İstanbul halkının buna karşı seslerini yükseltmeye davet etiklerini belirten Cengiz, "Vatan Partisi olarak süreci titizlikle takip edeceğiz. Eğer İBB yönetimi gerekeni en kısa süre içinde yapmazsa suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu 3 parti liderine ateş püskürdü: HDP'yi arayıp 'geçmiş olsun' demesi ne demek
Pervin Buldan 'Kobani operasyonuna' tepki gösterdi: IŞİD devlet kurmuş olacaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüştü gündem yoğun
İsmail Demir'den Kanada'nın ihracat yasağına yanıt seri üretime geçiyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Kobani operasyonu' tepkisi: Olay çok daha vahim boyutlarda
S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi! 10 uçak vurulacak
ÖNCEKİ HABERLER
Melikşah eşleri kimdir oğlu Ahmet Sencer'in annesi kimdir?
Kızlarına cinsel istismarla suçlanıyor! O iddiayı Adli Tıp raporu yalanladı
Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti
Anne Kart başvurusu nasıl yapılır 2020 kaç para?
Hakkari Şemdinli hudut hattında PKK’ya ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi
Cem Özer eşi kimdir Pınar Dura ihanet ile sarsıldı!
Yorumlar