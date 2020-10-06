Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB Saraçhane binasında ziyarete açıldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Türkiye'ye getirilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyaretçi ağırlamaya başladı. Saraçhane binasındaki sergi, vatandaşlara özel anlar yaşattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra’da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in tablosu, halkın ziyaretine açıldı. İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlarca da ziyaret edilmeye başlandı.
Portre için Saraçhane başkanlık sarayındaki balo salonu yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrilirken, portreyi ilk gün görmek isteyen vatandaşlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından içeriye alındı.
Altın para da yerini aldı: Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra birçok Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.
Sergiyi gezen vatandaşların, eserleri fotoğraflarken aynı zamanda öz çekim yaptıkları da görüldü.