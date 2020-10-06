Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İBB Saraçhane binasında ziyarete açıldı

Altın para da yerini aldı: Sergi salonunda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra birçok Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı sah damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergileniyor.