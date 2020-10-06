Galatasaray'dan Fatih Altaylı'ya tepki: Kimse böyle bir davranışta bulunamaz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Atyalı'nın ''Fatih Terim, koridorlarda yöneticilere küfür ediyor'' sözlerine karşılık "Sayın Fatih Altaylı her hafta hakaret ediyor kimse böyle bir davranışta bulunamaz." şeklinde yanıt verdi.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, HDI Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında gündeme dair açıklamalar yaptı, bazı eleştirilere tepki gösterdi.

Yusuf Günay, Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı yaptıklarını söylerken; "Gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda üretilenlerin tamamı spekülasyon. İdari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bunları uygulamaya koyacağız. Diplomatik bir dille söylemiyorum. Gayet güzel bir toplantı oldu" dedi.

''Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası''

"Galatasaray bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır" ifadelerini kullanan Günay şöyle konuştu: "Özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma dahil olmak üzere orada bir idari ve sportif yapılandırma konusunda bir karar aldık. İyi oynuyoruz. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddüde sokacak hiç bir husus yoktur. Herkes görevinin başında, tam bir konsantrasyon içerisinde. 2020-21 sezonunu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum."

''Taraftar eleştirilerinde haklıdır''

Galatasaray taraftarının sosyal medyada yönetime transfer yapılamaması nedeniyle tepkisi vardı yorumu ve 'Transfer yapılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' üzerine Günay: "2018 Ocak ayında sayın Mustafa Cengiz yönetime geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda bu transfer düzeni içerisinde 42 milyon Euro'luk oyuncu transfer ettik. 62 milyon Euro'luk da oyuncu sattık. Taraftar eleştirilerinde haklıdır. Bizim haklı olduğumuzu ilerleyen günlerde herkes görecek. Dünyada yeni gelir kaynakları bulan belki de tek kulübüz. Galatasaray spor kulübünün menfaati neyse bizim şu anda yaptığımız odur.

''Bu pandemiye rağmen Galatasaray artı ile kapatmıştır''

Galatasaray şu anda çok olumlu yöndedir. Göreve geldiğimizde borcumuz 300 milyon Euro civarındayken bugün 200 milyon Euro'ya indirilmiştir. Riva kazandırılmıştır. UEFA ile yapılan anlaşmaların şartları yerlerine getirilmiştir. Nasıl bugün bazı takımlar hakkı olduğu halde Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa, gelecekte de olacaktır. Bu süreçte Galatasaray şampiyonluk yaşadı. 27 kupa kazandı. Bu pandemiye rağmen Galatasaray artı ile kapatmıştır. Sadece Türkiye'de değil bütün dünya kulüpleri ile karşılaştırılabilir" ifadelerini kullandı.

"Sayın Fatih Altaylı her hafta hakaret ediyor"

"Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmak için girişimler var" diyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bunları görüyoruz: Sayın Fatih Altaylı her hafta Galatasaray başkanını hedef alarak eleştiri değil hakarette bulunuyor. Sadece bizim yönetimimize değil geçmişteki yönetimlere de tek yapılan hakaret. Basın özgürlüğü bu değil. Elbette eleştiriler olabilir. Ancak Galatasaray Spor Kulübü yönetiminin aklıyla alay etmek, haraket etmek... Duyduklarıma inanamadım. Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim için 'Koridorlarda yönetime küfür ediyor' diye söylüyor. Tabii ki sayın hocamız gerekli yanıtı verecektir. Ancak Galatasaray spor kulübüne kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bir kaos oluşturma gayretlerine rağmen görevde olduğumuz sürece daha önce nasıl çalıştıysak tereddüt etmeden son saniyeye kadar çalışacağız.

''Tamamen uydurma''

Bir insan her hafta bir televizyon programında olmayan şeyleri söyleyemez. Bir arkadaş Kasımpaşa maçından sonra kendi sosyal medya hesabından benim adımı kullanarak Falcao'ya söylemediğim bir şey yazıyor. Benim ağzımdan Falcao için tek bir kelime çıkmaz. Tamamen uydurma. Böyle bir cümle yazılıyor. Olmayan bir tiyatro" diye konuştu.



"Son saniyeye kadar burada kalacağız ve görevimizi yapacağız" diyen Yusuf Günay, futbolcu satma konusunda başarılı olamadıklarını belirtti. Günay, "Oyuncu satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi. 15 yabancı oyuncumuz var. Kimin çıkacağı konusunda net bir bilgim yok" dedi.