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'Avcı' lakaplı seri katil için karar verildi

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, tahliye olduktan sonra da 2018 yılında özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) pompalı tüfekle vurarak öldüren 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar’a (39) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce onandı.

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Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi.

Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaraladı.

Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tahliye edildi.

Güvenlik görevlisi öldürüldü
'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos 2018'de, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi'nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kayapınar, geçen yıl 11 Şubat’ta ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Karara itiraz edildi
Sanık ve müşteki yakınları İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itirazın reddine karar verdi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esas ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, sanık Hamdi Kayapınar’ın cezası onanmış oldu. Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı.

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