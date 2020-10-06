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Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçede Bulunan 309 Lokanta ve Kafenin Tamamını Denetledi

SULTANBEYLİ’de hizmet veren 309 lokanta, restoran ve kafenin tamamı 1-5 Ekim 2020 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında denetlendi. Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere uymayan 57 işletmeye birinci ihlalden dolayı uyarı cezası verildi. 252 işletmede ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY, "Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yaptığımız mücadeledir. Sultanbeyli Kaymakamlığı İş Yeri Denetim Ekiplerimiz ilçedeki tüm işletmeleri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetleyerek kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemi uyguluyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiç kimsenin tehlikeye atma hakkı yok. Bu nedenle denetimlerimiz artarak devam ediyor." dedi.

"Sağlıklı günlerimize en kısa süre içerisinde kavuşacağız"

Sultanbeyli Kaymakamı, "Tüm işletmelere ve vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette riayet etmeleri, ayrıca gördükleri eksiklikleri Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden bizlere ihbar etmeleridir. Aldığımız bu tedbirler neticesinde yenilen koronavirüs olacak ve eski sağlıklı günlerimize en kısa süre içerisinde kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

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