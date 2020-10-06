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Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

İhlas Haber Ajansı

İsmi transfer döneminde Fenerbahçe ile çokça anılan Edin Visca, kariyerine 2025'e kadar Başakşehir'le devam edecek.

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Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir'de. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025'e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Böylece Visca'nın sezon bitiminde turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de adeta son nokta koyulmuş oldu.

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

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