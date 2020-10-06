Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

İsmi transfer döneminde Fenerbahçe ile çokça anılan Edin Visca, kariyerine 2025'e kadar Başakşehir'le devam edecek.

Abone ol

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir'de. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025'e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Böylece Visca'nın sezon bitiminde turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de adeta son nokta koyulmuş oldu.