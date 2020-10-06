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Halk TV'de yaprak dökümü! Enver Aysever'in ardından bir isim daha kanaldan ayrıldı

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yürüttüğü Halk TV'de, Enver Aysever ve Şule Aydın'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı.

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Halk TV'de 'Ayrıntılar' isimli programı sunan Enver Aysever ile öğle bültenini sunan Şule Aydın'ın kanal ile yollarını ayırmasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Eylül başında Halk TV kadrosuna katılan deneyimli haberci Can Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanalla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Bursalı, "Kısa sürdü ama bolca deneyim kazandım. Bugün itibariyle yollarımız ayrıldı Halk TV ile." diye yazdı.

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