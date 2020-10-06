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Merkez Bankası açıkladı: TL’nin reel değeri eylülde son 26 yılın en düşük seviyesini gördü

2020'ye 5,94 civarında başlayan dolar/TL kuru, eylül sonunda 7,85 ile rekor seviyeye yükseldi. Türk Lirası'nın satın alma gücü göstergelerinden 'reel efektif döviz kuru' da verinin tutulduğu Ocak 1994'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Eylül ayı ‘reel efektif döviz kuru’ verilerini açıklayan Merkez Bankası'na göre Türk Lirasının satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru endeksi 62,21 değeriyle hesaplandığı Ocak 1994 tarihinden bu yana en düşük düzeyine indi.

Nisan 1994 krizinde 67,23 ve 2001 krizinde 75,01 seviyelerine kadar düşen endeks, Eylül 2018’de 62,56 ile rekor düşük düzeye gerilemişti. Böylece Eylül 2020’de, Eylül 2018 seviyesi de aşağı yönlü aşılmış oldu.

Neden geriledi?

Sözcü'de yer alan habere göre, 2020’nin Ocak-Eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 gerilerken ithalat yüzde 1,5 artınca dış ticaret açığı 37,9 milyar dolara fırladı. Turizm gelirleri de pandemi nedeniyle dibe vurup, yabancı sıcak para da ülkeden çıkışı hızlandırınca, TL tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nisbi fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası (TL)’nin reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanıyor.

Nominal efektif döviz kuru (NEK), Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, TL’nin ağırlıklı ortalama değerini ifade ediyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor.

Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK’teki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

TL’deki değer kaybı, yurttaşların ellerindeki TL’yi satıp döviz ve altına yönelmelerine neden oluyor.

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