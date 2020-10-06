Özgü Namal eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetti! Ahmet Serdar Oral kimdir kaç yaşında
Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgü Namal evlenince bir çiftliğe yerleşmişti. Çiftin 2 çocukları var.
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisi Elif avukat ile tanınan Özgü Namal'ın dünyasına başına yıkıldı. Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu Muğla'da hayatını kaybetti. Kiraladıkları köy evinde yaşayan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral 53 yaşındaydı.
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.
Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.
Ahmet Serdar Oral kimdir?
Ahmet Serdar Oral 53 yaşındaydı. Reklamcılık sektöründe faal olan Ahmet Serdal Oral, Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınıyordu. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.