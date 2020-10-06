Özgü Namal kaç yaşında çocukları kaç tane nerede yaşıyor?

Kameralardan uzak bir hayat seçerek Muğla Köyceğiz'e yerleşen oyuncu Özgü Namal'ın nefes ve yoga terapisti olan eşi Serdar Oral öldü. 51 yaşında kalp krizi geçiren Serdar Oral'ın Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu vardı. Peki Özgü Namal kaç yaşında, şimdi nerede ve nerede yaşıyor?

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Kurtlar Vadisi dizisinde avukat Elif karakterine hayat veren ve performansı ile çok konuşulan başarılı oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybett. Serdar Oral ölüm haberi başta ailesi ve eşi olmak üzere sevenlerini yıktı. Muğla Köyceğiz'de gözlerden uzak bir hayat süren Özgül Namal'ın eşi Serdar Oral 51 yaşında kalp krizi sonucu öldü. Peki Serdar Oral kimdir, ne iş yapıyordu?

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.

Serdar Oral kimdir: Ünlü oyuncu Özgü Namal, yoga ve nefes terapisti sevgilisi Serdar Oral'dan ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Ahmet Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Özgü Namal kimdir:

İstanbul’un tarihi semtlerinden olan Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kuzguncuk’ta çocukluğunu geçirmiştir. Duygu adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine 14 yaşında Enis Fosforoğlu Tiyatrosu’nda başlayan güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü başarıyla tamamladı.

Profesyonel düzeydeki tiyatro oyunculuğuna 1997 yılındaki çocuk oyunlarıyla başladı. Affet Bizi Hocam adlı televizyon dizisi ile 1998 yılında dizi sektörüne adımını atmıştır. Oktay Kaynarca ile uzun süren bir aşk hikayesi oldu. Ardından Başar Savur ile 3 senelik beraberlik yaşadı. Bu ilişkinin ardından reklamcılığı ile tanınan Ahmet Serdar Oral ile birliktelik yaşayan Namal’ın bu ilişkiden Nefes isiminde bir oğlu dünyaya geldi.

2000 yılında hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro oyunlarında karşımıza çıkan başarılı oyuncu Kerem, Havada Bulut gibi isimlerle de başarısını katladı. Yine aynı yıl içerisinde Tiyatro Fora adlı tiyatroda yer alan Namal, Apacık, Tekrar Çal Sam ve Yan Etkili Konuşmalar adındaki oyunlarda da yer aldı. 2002 yılında Sır Çocukları isimli filmde yer aldı ve sergilediği üstün başarıyla 14. Ankara Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Kurtlar Vadisi dizisinin Avukat Elif’i olarak kariyerinde kilometre taşı denilecek bir yer edimeyi başarmış ve bunun ardından beyaz perde projelerine yönelmiştir. 2006 yılında Polis filminde Funda karakterine can veren oyuncu, 2007 yılında Zülfü Livaneli’nin eseri olan Mutluluk romanının sinemaya uyarlanmasıyla Meryem rolüyle seyircinin karşısına çıkmıştır. Ardından 2008 yılında Güneşin Oğlu filminde yer alan güzel oyuncu aynı yıl içerisinde O… Çocukları’nda Donatella rolüyle tarihe tanıklık edilmesini sağlayacak 12 Eylül sonrasındaki cunta yönetimini anlatan öyküyü konu edinen filmde ününe ün katmıştır.

Kariyerinin diğer bir zirve noktasını Orhan Kemal’in ünlü romanı Hanımın Çiftliği’nden uyarlanan televizyon dizisindeki başarısı ile belirlemiştir. Caner Cindoruk’la başrolleri paylaştığı bu dizide Güllü rolüne hayat vermiştir. Uzun yıllar Akbank’ın reklam yüzü olan Özgü Namal bu sayede reklam projelerinde de kendini göstermiştir. Merhamet isimli televizyon dizisinin Narin’i olmuş ve bu dizide Yasemin Allen, İbrahim Çelikkol ve Burçin Terzioğlu gibi başarılı oyuncularla başrolü paylaşmıştır. Bunların yanı sıra sunuculuk yeteneğini de konuşturmuş ve Koca Kafalar Tv, Güldür Bakalım, Yarışma Maratonu programlarını sunmuştur. Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve sunmuş olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli programın da 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Murat Boz, Eser Yenenler ile beraber jüri üyeliği görevini üstlenmiştir. Son projesi Benimle Var Mısın olan sinema filmi olmuştur. Otizmli çocukların hikayesini anlatan filmde Namal’a Bülent İnal, Vildan Atasever, Emre Kınay ve Melis Sözen eşlik etmiştir.