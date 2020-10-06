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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü için bir paylaşamında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü için bir paylaşamında bulundu. "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! " diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.

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