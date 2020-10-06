Bursa'da feci olay! Kızının kınasında oynarken öldü
BURSA'da kızının kına gecesinde fenalaşarak yere yığılan 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Feci olay sonrası kına gecesi sonlandırılırken kadının ölüm nedeninin aort damarının yırtılması olduğu bildirildi.
BURSA’da yasak olmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan Nermin Benli (38), fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin oynarken yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, geçen perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.
Nermin Benli’nin kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi. Aile yakınlarının katıldığı kına gecesinde, Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaştı.
Benli, sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek, yere düştü. Benli’nin düştüğünü gören davetliler, yanına geldi. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi.