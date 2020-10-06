KKTC Başbakanı Ersin Tatar duyurdu! Kapalı Maraş perşembe günü açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı KKTC Su Hattı projesi açılış töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın 8 Ekim'de açılacağını duyurdu. Tatar, 'perşembe gününden itibaren vatandaşlar Kapalı Maraş'ı ziyaret edebilecek' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Hattı'nın açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Doğu Akdeniz Konferansında Kıbrıs Türk'ü hak ettiği gibi temsil edilmelidir.

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.

KKTC'YE su temini

Kısa sürede tamiratı bitirip tekrar su verdik.

Dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemle suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aktardık.

Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle göstermiştir.

Kıbrıs meselesi yarım asırdan fazladır çözüm bekliyor. Her seferinde Rum tarafının ve Yunanistan'ın oyunbozanlığı sebebiyle sonuç vermemiştir. İşte 1963, işte 2020.

Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş'ı halkın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Şahsım, milletim adına tebrik ediyorum."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise şunları söyledi:

"Meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Kıbrıs'ta asırlardır yaşayan herkesin hayali olan su projesinin gerçekleştiğini görmenin tarifsiz sevinci içindeyiz. Türkiye dünyada kimsenin cesaret edemediği bu projeyi zat-ı alinizin başbakanlığı döneminde gerçekleştirmiştir. Kıbrıs'ta artık susuzluk korkusu yaşamıyoruz.

Kapalı Maraş'ın açılması

Kapalı Maraş’ın yeniden açılması ile ilgili bir gelişme yaşanıyor. Maraş KKTC toprağıdır. Bu konu defalarca masaya getirildi Rumlar nedeniyle sonuca bağlanmadı.

Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde Kudret Özersay ile birlikte verdiğimiz söz Maraş’ın açılmasıydı. Çalışmalarımız bir aşamaya getirildi.

Kendi toprağımız olan Kapalı Maraş’ı halkımıza sunmak için somut adım atıyoruz. Perşembe sabah halkımız Maraş sahilinden istifade edebilecek.

Maraş meselesinde yeni bir sayfaya geçiliyoruz. Maraş’ta attığımız adımın Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.”