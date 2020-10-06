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Erzurum'da uzaktan çalışma yöntemiyle çağrı merkezinde 300 kişi istihdam edilecek

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum'da Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT tarafından 300 kişinin uzaktan çalışma yöntemiyle istihdam edileceğini bildirdi.

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Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT tarafından, uzaktan çalışma yöntemi sayesinde 300 kişiye daha iş imkanı sağlandığını belirtti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve AssisTT firması ile yapılacak iki protokolle eğitimlerin başlayacağını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, ilgili yatırımların gerçekleşmesi hususunda gereken mevzuat değişikliğini süratle gerçekleştirdi. Böylece pandemi döneminde çalışma hayatındaki önemi artan evden çalışma sisteminin uygulanma imkanı doğdu. Bu vesileyle, Erzurum'a gelecek yatırımların önünü açıldı. İŞKUR tarafından katılımcılara 3 ay boyunca asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapılarak sigorta primleri yatırılacak olup, bu 3 aylık dönemde denetimler İŞKUR tarafından yine online olarak yapılacaktır. Eğitiminin tamamlanmasının ardından, firma bu kişileri kendi bünyesinde evden çalışma yöntemi ile çağrı merkezi personeli olarak istihdam edecektir."

Akdağ, ayrıca, GSM şirketi Vodafone firmasının da Erzurum'da çağrı merkezi kurarak, yaklaşık 750 kişinin istihdam edeceği projeyle ilgili temasların devam ettiğini vurgulayarak, 2020 sonuna kadar farkı çağrı merkezlerinde 1350 kişiye daha iş imkanı sağlanması beklendiğini aktardı.

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