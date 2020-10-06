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İstanbul Kadıköy'de güpegündüz pes dedirten hırsızlık

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'de kimliği belirsiz bir şahıs, güpegündüz bir iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerinden montu çıkardı, daha sonra da üzerine giyerek kayıplara karıştı. İşlek caddedeki hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtirken; hırsızlık anı, kameralara yansıdı.

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İSTANBUL Kadıköy Caferağa Mahallesi Sarraf Ali Sokak üzerinde meydana gelen olayda; kimliği öğrenilemeyen bir kişi, işlek caddede yolun ortasında yürüyerek giyim mağazasının önüne geldi. Hırsız önce mağaza önündeki sergideki eşyaları eline topladı, daha sonra ise aldığı eşyaları beğenmeyerek yere bırakıp cansız mankenin üzerindeki montu gözüne kestirdi.

Güpegündüz caddedeki insanlara aldırış etmeyen hırsız rahat tavırlarla uzun süre montu çıkarmak için uğraştı. Cansız mankenden montu çıkartan hırsız, sanki kendi montu gibi üzerine giyerek mağazanın önünden ayrıldı.

Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirirken; yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; hırsızın sakin bir şekilde giyim dükkanının önüne geldiği ve montu cansız mankenden çıkartıp üzerine giyerek gittiği görülüyor.

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