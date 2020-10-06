Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, son olarak 2 Temmuz'da Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Son yurt dışı ziyareti 3 ay önceydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2 Temmuz 2020'de Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.