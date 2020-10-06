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Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, son olarak 2 Temmuz'da Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Son yurt dışı ziyareti 3 ay önceydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2 Temmuz 2020'de Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirmişti.

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