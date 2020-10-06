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ABD Başkanı Trump rakibi Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağını açıkladı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi.

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Perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor. 

Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı. 

Trump ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kendimi muhteşem hissediyorum" ifadesini kullandı.

"15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak" ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

Trump, "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül" değerlendirmesinde bulundu.

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