Lille'de takım kaptanı Fonte'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Abone ol
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli Jose Fonte'nin karantinaya alındığı belirtildi.
Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.