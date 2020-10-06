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Lille'de takım kaptanı Fonte'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli Jose Fonte'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.

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