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ABD ordusunun komuta kademesinde koronavirüs alarmı

Anadolu Ajansı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı.

Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmezken; Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

Beyaz Saray'daki askerlerde de Kovid-19 çıktı

Öte yandan; Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi.

Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

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