Türkiye'de de şubeleri olan İsveçli dev giyim şirketinden skandal

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes&Mauritz'e (H&M) Almanya'daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35.3 milyon euro idari para cezası verdi.

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Hennes&Mauritz'e (H&M), birkaç yüz çalışanın yasadışı gözetimi nedeniyle 35.3 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Perakendeci, tüm sorumluluğu kabul etti ve çalışanlara tazminat ödemeyi planlıyor.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamayla, Almanya Nürnberg’deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin çalışanlarının 'aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan' özel bilgilerini topladığı ortaya çıktı. Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının 'çalışanların haklarına özellikle tecavüz' olduğunu kaydetti.

H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg’deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek çalışanlardan özür diledi. Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.