Mustafa Cengiz: Galatasaray yanlış yollara sapmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemlerde kendisine yapılan transfer eleştirilerine cevap vererek, "Biz yanlış yollara sapmayız" dedi.

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Transfer sezonunun en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Limitlere uyanlar cezalandırılmalı"

Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri ironik bir şekilde hedef alan Cengiz, "Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli. En çok transfer yapana madalya verilecekse, rakibimize şampiyonluk verilsin. Sanırım daha çok çıkarıyorlar şampiyonluk sayısını. Bir de oradan verilsin. Biz transfer döneminde küme düştük." diyerek serzenişte bulundu.

"Katakulli yapın alın satın dediler"

Yönetime yönelik yapılan istifa çağrılarından da bahseden Galatasaray başkanı, "Taraftar haklı. İstifa da diyebilir. Taraftar yüzde yüz haklı. Siz de katakulli yapın alın satın dediler. Taraftarı da anlıyorum böyle alıştılar. Hayır biz dürüstüz yapmayız. Galatasaray asla yanlış yollara sapmaz. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Biz dürüstlük, doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray örnek olmak durumundadır. Su-i misal emsal olamaz." ifadelerini kullandı.

Limiti niye harcamıyorsunuz diyorlar

Mustafa Cengiz sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray'ın 598 milyon TL limiti var. Niye kullanmıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporculara, menajerler ödenenden sonra elde kalan para. Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon euro bonservis artı futbolcu giderimiz var."

Florya ile hep iç içeyiz

Fatih Terim ile ilgili sorun yaşadıklarını iddiasına da yanıt veren Cengiz, "Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor. Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep iç içeyiz. Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti." şeklinde konuştu.