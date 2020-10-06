Demokratların başkan adayı Joe Biden'den Türkiye için küstah talepler

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, Trump yönetiminden Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirme kararını tersine döndürmesi için 'baskı' yapmasını istedi

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Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye baskı uygulamalı"

Biden, "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı" dedi.

Bıden'dan Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

Reuters'ta yer alan habere göre Biden ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.