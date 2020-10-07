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Fenerbahçeli Nabil Dirar, Covid-19'a yakalandı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda yer vermediği ve gönderilmesi planlanan Nabil Dirar'a bir darbe de koronadan geldi.

Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Nabil Dirar'da, milli takım oyuncularına ve teknik heyetine yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.

Fas Milli Takımı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Dirar'da Covid-19 tespit edilmesi sonrasında kadroya Ashraf Lazar'ın dahil edildiği belirtildi.

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