İstanbul'u perşembe günü dolu vuracak! Meteoroloji yarın için önlem alın diyor

İSTANBUL balkanlar üzerinden geler yoğun yağışla birlikte dolu etkisinde kalacak. Hava sıcaklığı düşecek. Özellikle Anadolu yakasında ceviz büyüklüğünde dolu bekleniyor.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından Perşembe günü yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul'da dolunun çok kuvvetli olarak etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanların uyarısının ardından Meteoroloji'den, Marmara ve Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyarısına göre dolu yağışı özellikle İstanbul'u vuracak. Yarın yani 8 Ekim 2020 perşembe günü başlayacak yağışlar cuma günü de devam edecek. Balkanlar üzerinden gelen alçak basınçla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Dolu, fırtına, hortum

Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şu bilgileri verdi:

*"Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor."

*"Bu sistem hızlı bir şekilde gelince, özellikle Marmara ve Ege'de kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini artırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek görünüyor. Beraberinde hortum da oluşabilir. Perşembe günü öğlen ve öğleden sonraki saatlerde Trakya'dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul'u etkisi altına alıyor ve Marmara'da Perşembe ile Cuma günleri kalacak."



*"Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek. Çünkü Marmara'da deniz suyu sıcaklığı yüksek, 24 dereceler civarında ki gelen havanın sıcaklığı 17-18 derecelere kadar düşüyor. Bir de atmosferin yukarı seviyeleri daha soğuk olacağından aşağıdan yukarı kuvvetli konvektif hareketler meydana geliyor. Bu, dolu yağışını oluşturan önemli mekanizmalardan biri."

Yoğun yağış beklenen iller şunlar:



Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta