BIST 1.154
DOLAR 7,80
EURO 9,15
ALTIN 470,97
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bursa'daki bu görüntüler vicdanları yaraladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında olay yerine giden itfaiye ekipleri ayağından zincire vurulmuş 10 yaşındaki çocuğu kurtardı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldi. Eve giren ekipler, bir odada ayağından yere zincirle bağlanmış haldeki Eyüp B. (10) ile karşılaştı. Balta ile zinciri koparan ekipler, küçük çocuğu dışarı çıkardı. 

Yangında bir ayağından yaralanan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığını, evi yanan ailenin diğer fertlerinin ise başka bir eve yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının temin edildiğini söyledi. Çocuğu zincirle bağlayan baba Mehmet B'nin ise gözaltına alındığını belirten Seyitoğlu, olayın takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
12 Ekim pazartesi günü yüz yüze eğitim başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Ermenistan'dan Dağlık Karabağ konusunda geri adım
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kapalı Maraş rahatsızlığı
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ekim 2020)
İstanbul'da usulsüz geçici plakalı 12 araç trafikten men edildi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul "serebral palsi" için yeşile büründü
Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı
ABD ordusunun komuta kademesinde koronavirüs alarmı
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lille'de takım kaptanı Fonte'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Aslıhan Gürbüz kimdir aslen nereli? Aslıhan Gürbüz evli mi?
Yorumlar